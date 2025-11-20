Konya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
E.Ş. (52) yönetimindeki 48 AFJ 543 plakalı hafif ticari araç, Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan araçtaki T.Y. (52), A.Ş. (48) ve A.P. (59) Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
