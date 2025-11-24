Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:32 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:32
        Konya ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Konya'da Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve çelenk sunumuyla başlayan program, Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu'nda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Konya Valisi İbrahim Akın yaptığı konuşmada, medeniyetin temelinde, beşikten mezara kadar ilim anlayışının yattığını söyledi.

        Öğrenmeyi talep eden ecdadın evlatları olduklarını vurgulayan Akın, "Bu anlayışı diri tutan öğretmenlerimizle geleceğe güvenle bakıyoruz. Öğretmenlik mesleğinin merkezinde evlatlarımız var. Sizlerin de yakinen bildiğiniz gibi hiçbir çocuk diğerine benzemez. Bugün sınıflarınızda, her biri parmak izi kadar farklı, biricik ve kendi cevheriyle dünyaya gelen çocuklarımız var." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de geçmişini tanıyan, bugününü iyi değerlendiren neslin öğretmenler tarafından yetiştirildiğini dile getirdi.

        Öğrenciler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından Akın, 8 emekli öğretmene Hizmet Şeref Belgesi verdi.

        - Karaman

        Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piri Reis Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi.

        Burada, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Program, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Atatürk anıtına çelenk konularak başlayan kutlama programı Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda devam etti.

        Programda emekli olan öğretmen ve eğitim çalışanlarına teşekkür plaketi verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.

        Daha sonra program Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan korunun seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

        - Aksaray

        15 Temmuz Milli İrade Meydanında İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın çelenk sunmasıyla program başladı.

        Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan program, Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tüm öğretmenlerin çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Değerlerimizi bugünden, yarınlara, geleceğe taşıyan bir gönül köprüsü kurup her öğrencisine, gönül elçisi olabilen aziz ve çok kıymetli öğretmenler gününüzü kutluyorum." dedi.

