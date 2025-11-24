Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Saric, Van de Streek, Abdülkadir Ömür, Strom, Boli
KONYA
