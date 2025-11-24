Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.
Kadınhanı ilçe merkezini köy yollarına bağlayan mevkide, Bekir Sümmen idaresindeki 42 ALJ 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sümmen, kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan K.D. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
