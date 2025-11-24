Yunak'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Program kapsamında Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve protokol üyeleri, 1992'de görevi başında şehit edilen öğretmen Şevki Akgün'ün ailesini ziyaret etti.

Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki törende öğretmenler, öğrenciler ve ilçe protokolü bir araya geldi.

