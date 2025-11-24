Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yunak'ta Öğretmenler Günü kutlandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunak'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Yunak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki törende öğretmenler, öğrenciler ve ilçe protokolü bir araya geldi.

        Program kapsamında Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve protokol üyeleri, 1992'de görevi başında şehit edilen öğretmen Şevki Akgün'ün ailesini ziyaret etti.

        Heyet, şehit öğretmenin ağabeyi Tevfik Akgün ve ailesine taziye dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu'ndan ilkokuluna ziyaret
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu'ndan ilkokuluna ziyaret
        Akşehir'de Öğretmenler Günü etkinlikleri
        Akşehir'de Öğretmenler Günü etkinlikleri
        Konya ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Konya ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Konya'da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Konya'da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu taciri 140 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu taciri 140 kişi tutuklandı