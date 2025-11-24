Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da huzurevindeki emekli öğretmenler, öğrencilerle buluştu

        Konya Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan emekli öğretmenleri Bilgehane öğrencileriyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 17:24 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:24
        Konya'da huzurevindeki emekli öğretmenler, öğrencilerle buluştu
        Konya Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan emekli öğretmenleri Bilgehane öğrencileriyle buluşturdu.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Sultan Alaaddin Bilgehanesi’nde gerçekleştirilen buluşmada 81 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Ömer Atabek ve emekli elektronik öğretmeni Ekrem Kapıcı ile 85 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Alaiddin Köseoğlu sıcak bir karşılama ile ağırlandı.

        Meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri ve unutamadıkları anıları öğrencilerle paylaşan emektar öğretmenler, öğrencilerin yönelttikleri soruları da yanıtladı.

        Bilgehane öğrencileri ise öğretmenlerini dikkatle dinleyerek hayata dair tecrübeler edindi.

        Emekli öğretmen Ömer Atabek, etkinliğin kendisini yeniden eski günlere götürdüğünü ifade ederek, "Şu anda kendimi emekli değil de çalışan bir öğretmen olarak hissediyorum. Onlarla ders yapmak bana büyük bir onur ve şeref verir. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onlar bizim en değerli hazinemiz. Bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine önem verelim.” diye konuştu.

        Emekli öğretmenlerden Alaiddin Köseoğlu da fırsat verildiğinde yeniden gençlerin karşısına seve seve çıkacağını belirterek, öğrencilere yardımcı olmayı her zaman istediğini dile getirdi.

        Bir diğer emekli öğretmen Ekrem Kapıcı da anlamlı bir günde öğrencilerle buluşmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

