Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

        Konya'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Fen İşleri Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye genelinde yürütülen "Afetlere Dirençli Şehirler" vizyonunun en başarılı uygulama alanlarından birinin Konya olduğunu söyledi.

        Hem obruk oluşumları hem de diğer afet türleri açısından özel ve hassas bir coğrafyada bulunan Konya'da, bilimsel veriye dayalı, bütüncül ve sürdürülebilir bir afet yönetimi anlayışının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Akın, "Bu çerçevede, Obruk Duyarlılık Haritalarının üretilmesi ve Erken Uyarı Sistemi Projesi 2025 yılı itibarıyla önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Yeni dönemde çalışmalar, Konya'mızın yanı sıra Karaman ve Aksaray'ı da kapsayacak şekilde genişletilmiş, güncel verilerle daha güçlü ve kapsamlı bir model ortaya koyulmaktadır." diye konuştu.

        Akın, 2022–2026 dönemini kapsayan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 5 bilgilendirme toplantısı ve afet türlerine göre 14 çalıştay düzenlendiğini, Konya'nın tüm afet risklerini kapsayan 1 amaç, 15 hedef ve 624 eylem belirlendiğini dile getirdi.

        Konya için belirlenen 13 öncelikli kırmızı eylemin 7'sinin tamamlandığına değinen Akın, "Kalan 6 eylemde gerçekleşme oranı yüzde 81'e ulaşmıştır. Ulusal düzeyde verilen güçlü desteğin yerel çalışmalarla birleşmesi sayesinde Konya, afet yönetimi alanında hem bilimsel hem de kurumsal kapasitesini her geçen gün daha da yükseltmektedir." dedi.

        - "Obruk, çok ciddi şekilde üzerinde durmamız gereken afet türlerinden biri"

        AFAD Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, afet risklerinin azaltılmasının zaman alan ve meşakkatli işler olduğunu söyledi.

        Deprem, sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi gibi birçok afet olduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

        "Konya'ya özgü bir de obruk. Obruk, çok ciddi şekilde üzerinde durmamız gereken afet türlerinden bir tanesi. AFAD bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek birkaç yıldan bu yana üniversitemizle, değişik kurumlarla işbirliği halinde bu projeyi sürdürüyor. Bunun ikinci fazını şu anda başlattık ve diğer komşu illerde kapsayacak şekilde bunu yapıyoruz. Ama obruk da hakikaten yine proaktif olmayı gerektiren bir konu ve Allah korusun, yavaş yavaş yerleşim yerlerini artık tehdit eder hale geldi. O nedenle bunu da gündemimizde daha üst sıralarda tutmamızda büyük fayda var."

        AFAD Başkanlığı Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 18 ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Yunak'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Yunak'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu'ndan ilkokuluna ziyaret
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu'ndan ilkokuluna ziyaret
        Akşehir'de Öğretmenler Günü etkinlikleri
        Akşehir'de Öğretmenler Günü etkinlikleri
        Konya ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Konya ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Konya'da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Konya'da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 140 kişi tutuklandı