        Konya Haberleri

        Konya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliği yapıldı

        Konya'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        25.11.2025 - 13:56
        Konya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliği yapıldı
        Konya'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        KADEM Konya Temsilcisi Ayşegül Çarman, Konya'da alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin sebep ve sonuçlarının bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkati çekerek, şiddetin farklı boyutlarına odaklanan çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        "Hep Birlikte" sloganıyla, kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesi sorumluluk almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet eden Çarman, şunları kaydetti:

        "Kadın cinayetlerinin çoğunun ardında, daha önce yaşanmış psikolojik, ekonomik ya da fiziksel şiddet vakaları var. Elbette ki kadın cinayetleri, şiddetin en uç noktası. Ancak şu bir gerçek ki fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da dijital şiddet gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkan her türlü şiddet, sonunda cinayete dönüşme potansiyeli taşıyor. O yüzden şiddetin küçüğü, büyüğü, gerekçesi, mazereti olamaz diyoruz. Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak kabul ediyoruz. Çünkü şiddetsiz, adil ve güvenli toplum, ancak hep birlikte mücadeleyle mümkün olacaktır."

        Etkinliğe Konya Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve vatandaşlar katıldı.

