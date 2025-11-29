Konya'dan kısa kısa

Beyşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ali Akkanat Turizm Fakültesi ile Kızılay iş birliğiyle kampüste düzenlenen kan bağışı kampanyası, öğrenciler, akademik ve idari personelden ilgi gördü.

Yetkililer, kan bağışına dikkati çekerek gösterilen ilgiden dolayı bağışçılara teşekkür etti.

- Beyşehir'de öğrencilere 112 ekiplerinin çalışmaları tanıtıldı

Beyşehir ilçesindeki Gazi İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, 112 Acil Yardım ve Çağrı Merkezi'nin çalışma sistemi hakkında bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca görevlendirilen ekip, okulda düzenlenen tanıtım etkinliğinde, öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı bilgi verdi.

Okul idarecileri, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

- Fransız bisiklet tutkunu Beyşehir'de mola verdi

Norveç’ten yola çıkan Fransız bisikletçi Yoann Styczen, Beyşehir'de mola verdi.

Styczen, ilçedeki bisiklet evinin misafiri oldu.

- Derebucak Kaymakamı Arabacı'ya ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir–Derebucak–Hüyük İlçe Temsilcisi Ahmet Taşkın, Derebucak Kaymakamı Enes Arabacı'yı makamında ziyaret etti.

Taşkın ve şehit aileleri, Arabacı ile bir süre sohbet etti.

Arabacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu ifade etti.