        Konya Haberleri

        Konyaspor'da yöneticiler Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek istifa etti

        TÜMOSAN Konyaspor yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 23:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 23:05
        
        TÜMOSAN Konyaspor yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizden sayın Celalettin Hakan Katırcı ve sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

