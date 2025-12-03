Konya'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgede araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin E.Ç. olduğunu belirledi.
Evinde gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalıntı motosiklet, sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.