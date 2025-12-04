Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hamdi Ç. yönetimindeki 42 AIN 37 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Hatice Deveci (21) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Deveci, Beyhekim Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
