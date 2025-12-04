Habertürk
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:24
        Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Hamdi Ç. yönetimindeki 42 AIN 37 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki Hatice Deveci (21) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Deveci, Beyhekim Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

