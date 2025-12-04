Hüyük'te müstakil ev ile araç yandı
Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında müstakil evde hasar oluştu, bir otomobil kullanılamaz hale geldi
İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede otomobilin yanındaki müstakil eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında, otomobilin kullanılamaz hale geldiği, evde geniş çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
