        Hüyük'te müstakil ev ile araç yandı

        Hüyük'te müstakil ev ile araç yandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında müstakil evde hasar oluştu, bir otomobil kullanılamaz hale geldi

        Giriş: 04.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:27
        Hüyük'te müstakil ev ile araç yandı
        Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında müstakil evde hasar oluştu, bir otomobil kullanılamaz hale geldi

        İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede otomobilin yanındaki müstakil eve de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında, otomobilin kullanılamaz hale geldiği, evde geniş çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

