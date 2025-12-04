Konya'da darbedilen kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vurulmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Çamlıca Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik yapan Mahmut Vurulmaz'ın (38), oğluyla evine döndüğü üç tekerli motosikletine husumetlileri araçla çarptı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bir kişinin darbedilip silahla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

