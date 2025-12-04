KOP İdaresi'nden jeotermal kaynaklar için hibe desteği

Projenin protokolü, Ustaoğlu ve KOP İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu tarafından imzalandı.

Ustaoğlu, hayata geçirilmesi planlanan termal sera ve termal otel projelerinde kullanılacak jeotermal suyun altyapısının hazırlanmasına yönelik çalışmaların da bu projeyle destekleneceği belirtti.

