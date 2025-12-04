KOP İdaresi'nden jeotermal kaynaklar için hibe desteği
Seydişehir Belediyesi, "Seydişehir Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi" ile KOP İdaresi'nden hibe desteği almaya hak kazandı.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, proje kapsamında, belediyeye ait termal sahalardaki kuyuların su verilerinin anlık izlenmesini sağlayacak modern SCADA sistemi kurulacağını kaydetti.
Ustaoğlu, hayata geçirilmesi planlanan termal sera ve termal otel projelerinde kullanılacak jeotermal suyun altyapısının hazırlanmasına yönelik çalışmaların da bu projeyle destekleneceği belirtti.
Projenin protokolü, Ustaoğlu ve KOP İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu tarafından imzalandı.
