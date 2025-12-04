Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Yunus Mahallesi'nde C.A'nın kullandığı 42 BDP 104 plakalı çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan Peyman Çetinkaya'ya (60) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Çetinkaya, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
