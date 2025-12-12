Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

        Konya'da polis ekipleri, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:10 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da polis ekipleri, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nin saklandığı adresi tespit etti.

        Ekipler, firariyi bulunduğu evde silahını kullanmasına fırsat vermeden zor kullanarak etkisiz hale getirdi.

        İkamette bulunan ve görevlilere bıçakla direnen 4 erkek ile 1 kadın da gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi. Bunun üzerine adreste detaylı arama gerçekleştirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.K. ise cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Eve yapılan baskında 1'i firari hükümlü 6 kişi, tabanca ve bıçaklarla polis...
        Eve yapılan baskında 1'i firari hükümlü 6 kişi, tabanca ve bıçaklarla polis...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Akşehir'de kadınlara sürü yönetimi eğitimi verildi
        Akşehir'de kadınlara sürü yönetimi eğitimi verildi
        Konya'da okuldaki görüntüleri sosyal medyada ilgi çeken öğrencilere bisikle...
        Konya'da okuldaki görüntüleri sosyal medyada ilgi çeken öğrencilere bisikle...
        Konya, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti oldu
        Konya, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti oldu
        Lastik alırken ve kullanırken 'bir şey olmaz' demeden önce kontrol edin
        Lastik alırken ve kullanırken 'bir şey olmaz' demeden önce kontrol edin