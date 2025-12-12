Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan 3 sanığa 15 yıl ile 8 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:07
        Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan 3 sanığa 15 yıl ile 8 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

        Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan K. ve Hişman A. ile tutuksuz sanıklardan Osman K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) dahil olurken müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Mahkemede maktul Abdulkadir Demir'i silahla vurduğunu kabul eden tutuklu sanık Hasan K. ile Hişman A. çok pişman olduklarını söyledi.

        Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, "haksız tahrik ve iyi hal" indirimi uyguladığı tutuklu sanıklardan Hasan K. "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, Hişman A. ile tutuklanmasına hükmedilen Osman K. 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Seyitören Mahallesi'nde 3 Temmuz 2023'te iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 61 yaşındaki Abdulkadir Demir yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kavganın her iki tarafından 2'si tutuklu, 8 sanık hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

