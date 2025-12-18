Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
G.B. (25) idaresindeki 42 BBM 988 plakalı motorlu bisiklet Bahçelievler Mahallesi Mortaş Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik işaret levhasına çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan A.H.K. (18) yaralandı.
Yaralılar Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
