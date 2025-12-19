Habertürk
        Konya'da Altın Dokunuşlar Sergisi'ni 184 bin kişi ziyaret etti

        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Sergisi sanatseverleri buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:25
        Konya'da Altın Dokunuşlar Sergisi'ni 184 bin kişi ziyaret etti
        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Sergisi sanatseverleri buluşturdu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin kentin önemli kültür ve sanat etkinliklerinden birisi haline dönüştüğünü belirtti.

        Festivalde, KOMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı 2025 el emeği ürünün, tematik bir çerçevede ziyaretçilere sunulduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

        "Festivalimizde ebrudan hat sanatına, tel kırmadan keçeye, halı-kilimden ahşap boyamaya kadar birçok el sanatından oluşan eserler sergimizde yer aldı. 7-17 Aralık'ta, başta çocuklar olmak üzere her kesime yönelik çeşitli etkinlikler, söyleşiler, konserler ve atölyeler gerçekleştirdik. Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz festivalimize katılan 184 bin 41 ziyaretçimizin coşkusuna ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk."

        Altay, festival kapsamında Gazze yararına kermes düzenlendiğini anımsatarak, katılımcılara teşekkür etti.

