        Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da kardeşini ve annesini öldüren kişi intihar etti

        Konya'da kız kardeşini ve annesini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 00:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:30
        GÜNCELLEME - Konya'da kardeşini ve annesini öldüren kişi intihar etti
        Konya'da kız kardeşini ve annesini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokağı'ndaki sitede oturan Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

        Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Nadir ve Nida Türkmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan İsmehan Türkmen tedavi altına alındığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

