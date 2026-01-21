Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde din görevlilerine hac eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:37
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir Müftülüğü tarafından verilen eğitime, Beyşehir, Hüyük ve Derebucak müftülüklerinde görev yapan personel katıldı.

        Programda, görevlilere hac ibadetine dair temel bilgi, hac ve umre hakkında bilgilendirme yapıldı.


        İlçe Müftü Vekili Ertuğrul Kurum, hacı adaylarına yapılacak rehberliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

        Kurum, din görevlilerinin hac sürecinde manevi rehberlik sunmasının ibadetin sağlıklı ve bilinçli şekilde yerine getirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

        - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'tan Beyşehir'e ziyaret

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal ile görüşen Altay, ilçede devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

        Konya’nın 31 ilçesiyle bir bütün olduğuna vurgulayan Altay, tüm ilçelerinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik gayreti kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da ziyaretten memnuniyet duyduklarını, Beyşehir için uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Altay, daha sonra Derebucak Belediyesini ziyaret etti.

        - Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'dan halk ekmek açıklaması

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, halk ekmek ve belediye işletmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bayındır, Beyşehir Öğretmenevi'nde yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin temel amacının kar değil, fiyat ve sosyal denge olduğunu bildirdi.

        Halk ekmek uygulamasının fahiş fiyatların önüne geçmek ve piyasada denge unsuru oluşturmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Bayındır, özel sektörle rekabet içinde olmadıklarını ifade etti.

        Bayındır, ekmek fiyatlarını mümkün olduğunca sabit tutmaya çalıştıklarını, gerektiğinde üretim ve satış noktalarının artırılabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

