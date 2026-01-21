Habertürk
Habertürk
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ve Yunak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 18:14 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:14
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ve Yunak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        İnan, Akşehir'de Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, Akşehir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik rolüne değinerek, günümüzde mücadelenin üretim, katma değer ve ihracatla verildiğini vurguladı.

        Türkiye'nin cari açık sorununa dikkati çeken İnan, çözümün orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminden geçtiğini, insan kaynağı ile tarım ve gıda potansiyelinin AR-GE ve inovasyonla desteklenmesi gerektiğini aktardı.

        Akşehir'in lojistik avantajları, demir yolu bağlantısı ve sanayi alanlarının son dönemde yaklaşık 15 kat büyütülmesiyle önemli bir merkez haline gelebileceğini dile getiren İnan, demir yolu ve liman entegrasyonu sayesinde Akşehir'den dünya pazarlarına ihracat yapılabileceğini söyledi.

        İnan, yakında açıklanacak Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında her il için belirlenen sektörlere güçlü teşvikler sağlanacağı müjdesini vererek, Akşehir'in bu desteklerden azami ölçüde faydalanabilmesi için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        - Yunak ziyareti

        İnan, programı kapsamında geldiği Yunak'ta Kaymakam Can Alperen Taşavlı'yı makamında ziyaret etti, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        AK Parti Yunak İlçe Başkanlığını da ziyaret eden İnan, daha sonra Kaymakamlık tarafından organize edilen 2026 Yılı Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

        İnan, toplantıda muhtarların taleplerini dinledi.

        Bakan Yardımcısı İnan'a ilçeye yapılması planlanan organize sanayi bölgesi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.



