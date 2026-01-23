Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da akaryakıt istasyonunu silahla soyan zanlılardan 2'si tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 19:52 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da akaryakıt istasyonunu silahla soyan zanlılardan 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Çömlekci Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar parayla kaçtıktan sonra yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. (21) ve A.Y. G. (48) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.K. (27) ve S.K. (36) serbest bırakıldı.

        İvriz Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 2 gün önce, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar para alarak kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Konya'da yakalanmamak için kadın kılığına giren şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da yakalanmamak için kadın kılığına giren şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da farklı kılıklara giren firari, polisin takibinden kaçamadı
        Konya'da farklı kılıklara giren firari, polisin takibinden kaçamadı
        Deniz Türüç: "Şu anki durum bize yakışmıyor"
        Deniz Türüç: "Şu anki durum bize yakışmıyor"
        Konyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Meram'da Gençliğin, Sporun ve Eğitimin Adı; MEGA, 2026'ya da güçlü bir prog...
        Meram'da Gençliğin, Sporun ve Eğitimin Adı; MEGA, 2026'ya da güçlü bir prog...