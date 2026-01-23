Konya'da akaryakıt istasyonunu silahla soyan zanlılardan 2'si tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Çömlekci Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar parayla kaçtıktan sonra yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. (21) ve A.Y. G. (48) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.K. (27) ve S.K. (36) serbest bırakıldı. İvriz Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 2 gün önce, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar para alarak kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.