Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla farkındalık eğitimi düzenlendi.



İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Beyşehir Devlet Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, serviks kanseri, erken tanı ve düzenli taramanın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.



Programda, ulusal kanser tarama programları, ücretsiz ve düzenli tarama hizmetleri ile hastalığın erken evrede tespit edilmesinin önemi anlatıldı.



-Beyşehir'de "Bey Kafe Sosyal Tesisi" açıldı



Beyşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek "Bey Kafe Sosyal Tesisi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, açılan tesisle vatandaşlara konforlu alan sunulacağını ifade etti.



İlçeyi her alanda ileriye taşımayı hedeflediklerini aktaran Bayındır, yapılacak çalışmalarla tesisin konaklama kapasitesinin artırılacağı belirtildi.



Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



