Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Berat Kandili Konya ve çevre illerde dualarla idrak edildi

        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:48 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berat Kandili Konya ve çevre illerde dualarla idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Konya'da, camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

        Camilerde saf tutan cemaat namaz kılıp dua etti.

        Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferi yaşandı.

        Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili idrak edildi.

        Kentlerde camiler önünde insanlara ikramlarda bulunuldu.


        - Karaman

        Karaman İl Müftülüğünce Yeşil Cami'de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

        Programın ardından Karaman Belediyesince cemaate kandil simidi dağıtıldı.


        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'daki Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

        Daha sonra cemaate çikolata dağıtıldı.


        - Aksaray

        Aksaray'da da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.

        Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

        Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kulu'da Berat Kandili idrak edildi
        Kulu'da Berat Kandili idrak edildi
        Konya'da Akreditasyon ve AFAD gönüllülerine sertifika teslim töreni yapıldı
        Konya'da Akreditasyon ve AFAD gönüllülerine sertifika teslim töreni yapıldı
        Konya'da Berat Kandili coşkusu
        Konya'da Berat Kandili coşkusu
        Konya'da okul servisi belediye aracı ile çarpıştı: 5 yaralı
        Konya'da okul servisi belediye aracı ile çarpıştı: 5 yaralı
        Yoldan çıkan lüks araç şarampole devrildi: 3 yaralı Bir vatandaşlar yaralıl...
        Yoldan çıkan lüks araç şarampole devrildi: 3 yaralı Bir vatandaşlar yaralıl...
        Konyaspor'un stadyumunda aydınlatma sistemleri yenileniyor
        Konyaspor'un stadyumunda aydınlatma sistemleri yenileniyor