GÜNCELLEME - Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.



Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Öte yandan Konya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:





"Bazı haber sitelerinde yayınlanan, 'Halkın Sağlığıyla Oynayan Doktor ve İlaç Firması Çalışanlarına Operasyon' haberleri hakkında 2025 yılı Mart ayında müdürlüğümüzce ivedilikle idari soruşturma başlatılmış ve gerekli işlemler tesis edilmiştir. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ereğli Devlet Hastanesi ve Mardin ilinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilgili hekimler gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir."

