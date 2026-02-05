Habertürk
        Çağdaş Atan, Konyaspor'la Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamadı

        Çağdaş Atan, Konyaspor'la Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamadı

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçı da kazanamadı.

        Giriş: 05.02.2026 - 11:40 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:40
        Çağdaş Atan, Konyaspor'la Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamadı
        Büyük umutlar ve taraftarın coşkulu karşılamasıyla 6 Kasım 2025'te Konyaspor'a imza atan Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı ekipte beklentileri karşılayamadı.


        Teknik direktör Recep Uçar'ın ardından takımın başına getirilen Atan, Konyaspor'un başında ligde çıktığı 9 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Konya temsilcisi, 5 puan toplayarak 14. sıraya geriledi.

        Atan idaresindeki Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise ligdeki performansının aksine 3 maçta da galibiyet elde etti.




        - Gol yollarında etkisiz kaldı, kaleyi savunamadı

        Konyaspor, Çağdaş Atan yönetiminde gol yollarında etkisiz kalırken kalesini de savunamadı.

        Yeşil-beyazlı ekip, 45 yaşındaki teknik adam idaresinde çıktığı 9 lig maçında sadece 6 gol atabildi.


        Buna karşın Konyaspor, söz konusu müsabakalarda kalesinde 15 gole engel olamadı.

        Ligde 10 maçtır kazanamayan Konya temsilcisi, Atan yönetiminde dış sahada çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetti.


        İstenilen sonuçların alınamaması üzerine Konyaspor ile Çağdaş Atan, yolları ayırma kararı aldı.





        - "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor malesef"

        Atan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Sizlere bir Konyaspor efsanesi olan Sayın Aykut Kocaman'ın sözleriyle veda etmek istiyorum; bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor maalesef. Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kuruluna, oyuncularımıza, özellikle tüm personelimize ve beni harika karşılayıp her zaman destek olan Nalçacılılar Taraftar Grubuna çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

