        Konya Öğretmen Akademileri projesinde bağlama çeşitleri tanıtıldı

        Konya Öğretmen Akademileri projesinde bağlama çeşitleri tanıtıldı

        Konya Öğretmen Akademileri projesinin 4. dönem etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Giriş: 05.02.2026 - 13:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:26
        Konya Öğretmen Akademileri projesinde bağlama çeşitleri tanıtıldı
        Konya Öğretmen Akademileri projesinin 4. dönem etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Valilik himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programda Müzik Akademisi etkinliğinin konuğu, Seydişehir Muhsin Kiremitci Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Ahmet Ali Selçuk oldu.

        Seyyid Harun Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Selçuk, "Türk Halk Müziği Çalgılarından Bağlama Ailesine Bakış" başlıklı söyleşisinde bağlamanın tarihsel gelişimi, bağlama çeşitleri ve farklı çalma teknikleri hakkında katılımcılarla değerli bilgiler paylaştı.

        Müzik öğretmeni Ahmet Ali Selçuk ile İsmet Şen Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hanife Kılıç, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

        Programda ayrıca Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve bağlama ustası Mustafa Yaman, bağlama yapımı süreci hakkında bilgiler verdi.

