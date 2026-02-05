Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor'da teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile görüşme yapılacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da basın sözcüzü Cengiz Yönet, teknik direktörlük konusunda görüşme için İlhan Palut'un kente davet edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'da teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile görüşme yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da basın sözcüzü Cengiz Yönet, teknik direktörlük konusunda görüşme için İlhan Palut'un kente davet edildiğini duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "Kulübümüz TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Sayın Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Çocuklarda görülen enfeksiyonların ilk belirtisi, yüksek ateş NEÜ Tıp Fakül...
        Çocuklarda görülen enfeksiyonların ilk belirtisi, yüksek ateş NEÜ Tıp Fakül...
        Hırsızı montundaki fosfor ele verdi
        Hırsızı montundaki fosfor ele verdi
        Çağdaş Atan, Konyaspor'la Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamadı
        Çağdaş Atan, Konyaspor'la Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamadı
        Aile hekimini darbeden müezzin, savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alı...
        Aile hekimini darbeden müezzin, savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - İki çocuğun ardından depremzede küçük M...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - İki çocuğun ardından depremzede küçük M...
        Tümosan Konyaspor, İlhan Palut'u davet etti
        Tümosan Konyaspor, İlhan Palut'u davet etti