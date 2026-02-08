Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 08.02.2026 - 18:00 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:00
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci


        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Muleka, Bardhi, Olaigbe, Kramer

        Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan


        Sarı kart: Dk. 22 Juan (Göztepe)





        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

