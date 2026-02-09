Habertürk
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:21 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:21
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı aracı durdudu.

        Yaşanan kovalamacada şüphelilerin attığı bir miktar uyuşturucuyu ele geçiren polis, araçtaki E.Ç, E.O, G.K, ve F.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.O, G.K, ve F.G. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

