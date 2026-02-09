Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı aracı durdudu. Yaşanan kovalamacada şüphelilerin attığı bir miktar uyuşturucuyu ele geçiren polis, araçtaki E.Ç, E.O, G.K, ve F.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.O, G.K, ve F.G. tutuklandı.

