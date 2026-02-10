Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 ayda 187 kişi tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2026'nın ilk ayında yürütülen çalışmalarda 187 şüpheli tutuklandı.





Uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçlarına yönelik 164 operasyon düzenlendi.



Yapılan çalışmalarda, yüksek miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve 103 fişek ele geçirildi.



Operasyonlarda, adli işlem yapılan 417 şüpheliden 187'si tutuklandı.

