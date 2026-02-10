Konya'da evin ikinci kattaki balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin ikinci kattaki balkonundan düşen kişi öldü. Gökçehüyük Mahallesi'nde oğlu A.C'nin ikinci kattaki evinde kalan Alzheimer hastası Mahmut C, balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut C, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Mahmut C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

