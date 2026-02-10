Canlı
        Konya'da evin ikinci kattaki balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin ikinci kattaki balkonundan düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:44
        Gökçehüyük Mahallesi'nde oğlu A.C'nin ikinci kattaki evinde kalan Alzheimer hastası Mahmut C, balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut C, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Mahmut C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

