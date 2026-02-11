Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Kapsül Teknoloji Platformunca "Startday'26" etkinliği yapıldı

        ⁠Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu tarafından teknoloji ekosistemini bir araya getiren "Startday'26" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:32 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapsül Teknoloji Platformunca "Startday'26" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ⁠Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu tarafından teknoloji ekosistemini bir araya getiren "Startday'26" etkinliği düzenlendi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, Kapsül Teknoloji Platformu'nun Konya Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden biri olduğunu belirtti.

        Koru, Kapsül Teknoloji Platformu'nun yalnızca bir eğitim alanı olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Aynı zamanda fikrin üretime, üretimin başarıya dönüştüğü güçlü bir işbirliği iklimi olmuş durumda. Bu eğitim kapsamında güçlü paydaşlarımızla savunma sanayisinden tarım teknolojilerine uzanan geniş bir alanda gençlerimizi sektörün yetkin temsilcileri ile buluşturuyoruz. Gençlerimize vermiş olduğumuz mentörlük kapsamında BİSTLAB çatısı altında finansal okul okuryazarlığını genç kardeşlerimizle beraber öğreniyoruz. Özellikle siz genç kardeşlerime bu şehrin sizlere inandığını, sizlere güvendiğini ve geleceğini sizlerle beraber inşa etme arzusunda olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle şehrimizi bir teknoloji üssü haline getirme hedefi doğrultusunda emek veren ve kararlılıkla yoluna devam eden tüm gençlerimize şükranlarımı sunuyorum."

        Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik de üniversitenin, Kapsül Teknoloji Platformunun sağladığı imkanlar sayesinde girişimcilik, yenilikçilik, proje kültürünü önemli ölçüde güçlendiren ve bu güçlü yapısının katkısıyla TEKNOFEST başta olmak üzere Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında pek çok başarıya imza atan bir üniversite olduğunu söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı da geleceği şekillendirecek gençlerle bir arada olmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

        Konarılı, teknolojiye gönül veren, üretmeyi seçen ve TEKNOFEST gibi önemli organizasyonlara emek veren, hayal kuran ve hayallerini projeye dönüştüren gençleri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından TEKNOFEST 2025'te ödül alan takımlara ödülleri verildi.

        Program tematik oturumlarla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Kore Gazisi Akşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Kore Gazisi Akşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Konya'da albino burma pitonuna doğal yaşam şartlarına yakın bir ortamda bak...
        Konya'da albino burma pitonuna doğal yaşam şartlarına yakın bir ortamda bak...
        Kuruyan Çavuşçu Gölü, yeniden su tutmaya başladı
        Kuruyan Çavuşçu Gölü, yeniden su tutmaya başladı
        Denizli'de el konulan nesli tehlike altındaki piton Konya'da koruma altına...
        Denizli'de el konulan nesli tehlike altındaki piton Konya'da koruma altına...
        Konya polisinden zehir sevkiyatına darbe: Binlerce hap ele geçirildi
        Konya polisinden zehir sevkiyatına darbe: Binlerce hap ele geçirildi
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı