        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 17:09 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:09
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Adana'dan iki araçla Ereğli’ye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi üzerine harekete geçti.

        Yapılan takip sonucu ilçeye giriş yapan araçlardan birinde bulunan M.Ö. ve O.E. gözaltına alınırken, diğer araçtaki E.Ş. de yakalandı.

        Şüphelilerden S.K. ise polis ekiplerini fark etmesi üzerine araçtan inerek kaçtı.

        Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 16 bin 541 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Firari şüpheli S.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

