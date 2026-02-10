Konya'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Z.T. yönetimindeki 46 AJC 961 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu 500 Evler Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

