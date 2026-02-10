Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Yunak İlçe Emniyet Amiri Baltaoğlu'ndan kamu düzeni vurgusu

        Yunak İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Ubeydullah Baltaoğlu, ilçede asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik istişare ve bilgilendirme toplantılsı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunak İlçe Emniyet Amiri Baltaoğlu'ndan kamu düzeni vurgusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunak İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Ubeydullah Baltaoğlu, ilçede asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik istişare ve bilgilendirme toplantılsı yaptı.


        İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Baltaoğlu, muhtarların kamu yönetimi içerisinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.


        Baltaoğlu, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlarla iş birliğinin güçlendirilerek ilçede huzur ve güven ortamının korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Sosyal belediyecilikte Konya farkı Başkan Altay: "Hayata geçirdiğimiz tüm ç...
        Sosyal belediyecilikte Konya farkı Başkan Altay: "Hayata geçirdiğimiz tüm ç...
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'da yeni evlenecek çiftlere 30 bin lira destek verilecek
        Konya'da yeni evlenecek çiftlere 30 bin lira destek verilecek
        Otobüste uyuşturucu operasyonu: 700 hap ele geçirildi
        Otobüste uyuşturucu operasyonu: 700 hap ele geçirildi
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 ayda 187 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 ayda 187 kişi tutuklandı