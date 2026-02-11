Beyşehir'de Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu Sertifika Töreni yapıldı
Beyşehir'de Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE) kapsamında düzenlenen Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu tamamlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Kızılay Toplum Merkezi koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen kursa 5 kursiyer katıldı.
Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, ilçede faaliyet gösteren bir su ürünleri işletmesinde istihdam edileceği belirtildi.
Yetkililer, projenin hem kırsal kalkınmaya hem de istihdama katkı sunduğunu bildirdi.
