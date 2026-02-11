Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Beyşehir'de Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu Sertifika Töreni yapıldı

        Beyşehir'de Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE) kapsamında düzenlenen Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu Sertifika Töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyşehir'de Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE) kapsamında düzenlenen Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu tamamlandı.


        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Kızılay Toplum Merkezi koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen kursa 5 kursiyer katıldı.


        Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, ilçede faaliyet gösteren bir su ürünleri işletmesinde istihdam edileceği belirtildi.

        Yetkililer, projenin hem kırsal kalkınmaya hem de istihdama katkı sunduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Beyşehir'de muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Seydişer'de hükümlülere yönelik arıcılık kursu
        Seydişer'de hükümlülere yönelik arıcılık kursu
        Kapsül Teknoloji Platformunca "Startday'26" etkinliği yapıldı
        Kapsül Teknoloji Platformunca "Startday'26" etkinliği yapıldı
        Kore Gazisi Akşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Kore Gazisi Akşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Konya'da albino burma pitonuna doğal yaşam şartlarına yakın bir ortamda bak...
        Konya'da albino burma pitonuna doğal yaşam şartlarına yakın bir ortamda bak...
        Kuruyan Çavuşçu Gölü, yeniden su tutmaya başladı
        Kuruyan Çavuşçu Gölü, yeniden su tutmaya başladı