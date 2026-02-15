Konya'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Konya'nın Hadim ilçesinde, 4 gün önce kaybolan alzaymır hastası 74 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor.
Konya'nın Hadim ilçesinde, 4 gün önce kaybolan alzaymır hastası 74 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor.
Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hadim İlçesi Dedemli Mahallesi'nde yakınları tarafından ulaşılamayan alzaymır hastası Mevlüt Aybattı için başlatılan arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Vali İbrahim Akın'ın, alzaymır hastası vatandaşın arama çalışmalarını yerinde incelediği ifade edildi.
Akın'ın, kaymakamlıkta yapılan toplantıda yetkililerden, yürütülen arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.
- Olay
Dedemli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, alzaymır hastası Mevlüt Aybattı'dan 11 Şubat Çarşamba gününden beri haber alınamadığını bildirmiş, AFAD, jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan 150 kişilik ekip, dron ve hassas burunlu köpeklerin de desteğiyle arama çalışması başlatmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.