Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

        Konya'nın Hadim ilçesinde, 4 gün önce kaybolan alzaymır hastası 74 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Hadim ilçesinde, 4 gün önce kaybolan alzaymır hastası 74 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor.

        Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hadim İlçesi Dedemli Mahallesi'nde yakınları tarafından ulaşılamayan alzaymır hastası Mevlüt Aybattı için başlatılan arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Vali İbrahim Akın'ın, alzaymır hastası vatandaşın arama çalışmalarını yerinde incelediği ifade edildi.

        Akın'ın, kaymakamlıkta yapılan toplantıda yetkililerden, yürütülen arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

        - Olay

        Dedemli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, alzaymır hastası Mevlüt Aybattı'dan 11 Şubat Çarşamba gününden beri haber alınamadığını bildirmiş, AFAD, jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan 150 kişilik ekip, dron ve hassas burunlu köpeklerin de desteğiyle arama çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 22 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 22 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi
        Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi
        Son yağışlar Beyşehir Gölü'ne can suyu oldu
        Son yağışlar Beyşehir Gölü'ne can suyu oldu
        Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'daki Gazzeli çocukların resimlerinden se...
        Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'daki Gazzeli çocukların resimlerinden se...
        Konya Tabip Odası Başkanı Erayman basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Konya Tabip Odası Başkanı Erayman basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Gembos kanalı taştı, ekili alanlar suyla kaplandı
        Gembos kanalı taştı, ekili alanlar suyla kaplandı