        Seydişehir'de trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Seydişehir'de trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 17.02.2026 - 17:05 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:10
        Seydişehir'de trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 42 ALS 595 plakalı otomobil, Yenicami Mahallesi İbrahim Hakkı Çelebi Caddesinde M.K. yönetimindeki 32 AAJ 240 plakalı minibüsle çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs yola devrildi.

        Kazada her iki araç sürücü ile araçta bulunan B.S.Ö. isimli çocuk yaralandı.


        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

