Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor'un yeni kaptanı Adil Demirbağ oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da birinci kaptanlık görevine Adil Demirbağ'ın, ikinci kaptanlık görevine ise Deniz Türüç'ün getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:22 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'un yeni kaptanı Adil Demirbağ oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da birinci kaptanlık görevine Adil Demirbağ'ın, ikinci kaptanlık görevine ise Deniz Türüç'ün getirildiği bildirildi.


        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı
        Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı
        Ramazan kolisi aldım derken dolandırıcıların kredi ağına takılmayın
        Ramazan kolisi aldım derken dolandırıcıların kredi ağına takılmayın
        Torosların 7 bin nüfuslu ilçesinde yaşlıların sofrasını belediye ekipleri k...
        Torosların 7 bin nüfuslu ilçesinde yaşlıların sofrasını belediye ekipleri k...
        Konya'da kayıp yaşlı adam 8 gündür aranıyor
        Konya'da kayıp yaşlı adam 8 gündür aranıyor
        Üniversiteliler tarımda dijital dönüşüm için yeni projeler hazırlıyor
        Üniversiteliler tarımda dijital dönüşüm için yeni projeler hazırlıyor
        Derbent'te kar yağışı etkili oldu
        Derbent'te kar yağışı etkili oldu