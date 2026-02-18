Konyaspor'un yeni kaptanı Adil Demirbağ oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da birinci kaptanlık görevine Adil Demirbağ'ın, ikinci kaptanlık görevine ise Deniz Türüç'ün getirildiği bildirildi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."
