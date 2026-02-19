Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da kayıp olarak aranan çocuk polis ekiplerince bulundu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi K. E. G., polis ekiplerince bulundu.

        Giriş: 19.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:17
        Konya'da kayıp olarak aranan çocuk polis ekiplerince bulundu
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi K. E. G., polis ekiplerince bulundu.

        Hacıakif Mahallesi'ndeki evinden dün sabah okula gitmek için ayrılan ve eve dönmeyen çocuğun ailesinin ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        İlçe merkezinde göl kıyıları, balıkçı tekneleri, parklar ve ikametine yakın bölgelerde aramalar yoğunlaştırılırken, gelen ihbarlar da titizlikle değerlendirildi.

        Güvenlik kamerası incelemeleri ve derinleştirilen saha araştırmaları kapsamında polis ekipleri K. E. G.'yi Bahçelievler Mahallesi'nde buldu.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, ailesine teslim edildiği bildirildi.

