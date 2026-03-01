Canlı
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, engelli bireylerle buluştu

        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, engelli bireylerle buluştu

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Evde Bakım Hizmeti alan engelli bireyler ve aileleriyle aynı iftar sofrasında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:50
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, engelli bireylerle buluştu

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Evde Bakım Hizmeti alan engelli bireyler ve aileleriyle aynı iftar sofrasında buluştu.

        Ustaoğlu, Millet Bahçesi'ndeki programda engelin, bir eksiklik değil; hayata başka bir pencereden bakabilme yeteneği olduğunu söyledi.

        Engellilerle gönül köprüleri kurmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Ustaoğlu, "Çünkü biz, birlikten kuvvet doğacağına, sevginin ve dayanışmanın her türlü engeli aşacağına yürekten inanıyoruz. Sizler bu toplumun ayrılmaz bir parçası ve en büyük umudusunuz. Her birinizin hayalleri, yetenekleri ve potansiyeli bizim için son derece kıymetlidir." dedi.

