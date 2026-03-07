Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Konya'da seyir halindeki kamyonet yandı

        Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Beyşehir–Antalya kara yolu Adaköy Mahallesi kavşağı yakınlarında seyir halindeki 07 AUV 415 plakalı kamyonetin kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kasadan yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu.

        Sürücünün müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek kontrol altına alınamadı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Beşiktaş'tan derbiye özel koreografi!
        Beşiktaş'tan derbiye özel koreografi!
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Konya'da bir kadın bıçaklandı
        Konya'da bir kadın bıçaklandı
        Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konya'da bıçakla yaralama
        Konya'da bıçakla yaralama
        Akşehir'de MAK projesi kapsamında afet bilinci eğitimleri sürüyor
        Akşehir'de MAK projesi kapsamında afet bilinci eğitimleri sürüyor
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kur'an kursu öğrencileriyle sahur yaptı
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kur'an kursu öğrencileriyle sahur yaptı
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Yunak'ta programlara katıldı
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Yunak'ta programlara katıldı