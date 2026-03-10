Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Gençlik Başkenti seçilen Konya'nın gençlik projelerinin yol haritası çizildi

        İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti seçilen Konya'nın, yıl içinde gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik Başkenti seçilen Konya'nın gençlik projelerinin yol haritası çizildi

        İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti seçilen Konya'nın, yıl içinde gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina’da düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençler için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        ICYF tarafından 2026 Gençlik Başkenti seçildiklerini hatırlatan Altay, "İnşallah yıl boyunca çeşitli etkinliklerle İslam dünyasıyla ortak projeler yürütmeye devam edeceğiz. Şehrimizde İslam dünyasından birçok gencimizi misafir edeceğiz. Hem onların Konya'yı, kadim kültürümüzü tanıma imkanları olacak hem de birlikte gençlik adına çok önemli işler yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

        İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da Konya'nın birleştirici ve manevi gücüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "Konya gönlümüzün başkenti, Türkiye'mizin en sevdiğimiz, en güzel, en tarihi kentlerinden birisi. İnanıyorum ki Konya'nın bu tarihi, kültürel ve çok boyutlu derinliğini, zenginliğini tüm İslam alemiyle ve tüm dünyayla paylaşmak için ICYF olarak bize de güzel bir fırsat olacaktır. Özellikle içinden geçtiğimiz şu zor günlerde Konya'nın o barış mesajını, o birlikte yaşama mesajını, tüm insanlığa hitap eden kadim dostluk mesajını dünyaya adeta bir reçete, bir çare olarak anlatmak için bir fırsat olacak."

        İİT Gençlik Başkenti programı, gençler arasında dayanışmayı, kültürel etkileşimi ve ortak vizyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Program kapsamında seminerler, konferanslar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal faaliyetler düzenleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Yunak'taki okullarda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
        Yunak'taki okullarda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
        Büyük dedesinden miras yorgancılığı devam ettiriyor
        Büyük dedesinden miras yorgancılığı devam ettiriyor
        Türk Kızılay'ı yolda olan vatandaşlara iftarlık dağıtıyor
        Türk Kızılay'ı yolda olan vatandaşlara iftarlık dağıtıyor
        Motosikletli kurye belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı
        Konya'da yolda olanlara iftarlık dağıtıldı
        Konya'da yolda olanlara iftarlık dağıtıldı
        Milli halterciden, kız kardeşine akran zorbalığı yapan öğrenciye okulda şid...
        Milli halterciden, kız kardeşine akran zorbalığı yapan öğrenciye okulda şid...