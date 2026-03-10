Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay'ı yolda olan vatandaşlara iftarlık dağıtıyor

        Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanlığı ve Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iftar saatinde yolda olanlar için iftarlık ikramında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay'ı yolda olan vatandaşlara iftarlık dağıtıyor

        Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanlığı ve Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iftar saatinde yolda olanlar için iftarlık ikramında bulunuyor.

        Seydişehir Antalya Yolu Marangozlar Kavşağı'nda gerçekleştirilen dağıtım, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatıyor.

        Ramazan ayının ilk gününden itibaren sahada olan Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanlığı, iftar vaktinde trafikte olan ve evine yetişemeyen vatandaşları yalnız bırakmıyor.

        Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, "Ramazanın paylaşma ve dayanışma iklimini yaşatarak yolda olan vatandaşların yanında olmak bizim için bir sorumluluk değil, gönül meselesidir. İftar saatleri, yalnızca bir oruç açma anı değil, paylaşmanın ve birlikte olmanın güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Motosikletli kurye belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı
        Konya'da yolda olanlara iftarlık dağıtıldı
        Konya'da yolda olanlara iftarlık dağıtıldı
        Milli halterciden, kız kardeşine akran zorbalığı yapan öğrenciye okulda şid...
        Milli halterciden, kız kardeşine akran zorbalığı yapan öğrenciye okulda şid...
        Geleneksel Akşehir evleri minyatür olarak üretiliyor
        Geleneksel Akşehir evleri minyatür olarak üretiliyor
        Yalıhüyük Kaymakamı Çelik, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Yalıhüyük Kaymakamı Çelik, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Konya Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor
        Konya Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor