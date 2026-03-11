Yalıhüyük'te ramazan etkinliği düzenlendi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği gerçekleştirildi. Yalıhüyük Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, tiyatro gösterisi ve Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi. Etkinlik, öğrenciler tarafından söylenen ilahiler ve yapılan duanın ardından sona erdi. Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın, İlçe Müftüsü Enes Sayar, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

