Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Beyşehir'de ilkokul öğrencileri yardım faaliyetiyle gönüllere dokunuyor

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de ilkokul öğrencileri yardım faaliyetiyle gönüllere dokunuyor

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı.


        İlçe merkezindeki Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri sınıf öğretmeni Çiğdem Yörür öncülüğünde, ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan gıda paketlerini sahiplerine ulaştırdı.

        Yardım paketlerini alanlar da öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Konya'da 84 yaşındaki hafız il ikincisi oldu
        Konya'da 84 yaşındaki hafız il ikincisi oldu
        Kuyumcu, soygunu çay kazanını fırlatarak önlemeye çalıştı
        Kuyumcu, soygunu çay kazanını fırlatarak önlemeye çalıştı
        Konya'da öğrencilere bayram öncesi bayram sevinci yaşattılar
        Konya'da öğrencilere bayram öncesi bayram sevinci yaşattılar
        Konya'da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı "Şaka o...
        Konya'da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı "Şaka o...
        Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi personeline eğitim verildi
        Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi personeline eğitim verildi
        Başkan Kavuş, çocukların ilk oruç ve ilk iftar heyecanını paylaştı
        Başkan Kavuş, çocukların ilk oruç ve ilk iftar heyecanını paylaştı