Beyşehir'de ilkokul öğrencileri yardım faaliyetiyle gönüllere dokunuyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı. İlçe merkezindeki Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri sınıf öğretmeni Çiğdem Yörür öncülüğünde, ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan gıda paketlerini sahiplerine ulaştırdı. Yardım paketlerini alanlar da öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

