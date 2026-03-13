Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi personeline eğitim verildi

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğünce, eğitim programı düzenledi. Ekipler, "Sağlıklı Hayat için Sahadayız" sloganı ile Asım Cengiz Huzurevi personelini bilgilendirdi. İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, doğru beslenme, psikolojik destek, fiziksel aktivitenin önemi ve yaşlı sağlığının korunması gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldığını söyledi.

